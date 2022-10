Uno dei cattivi di alto livello della Marvel ridacchia di fronte al ritrovato apprezzamento dei fan

Spider-Man (2002)

Un bel po’ di cattivi spettacolari hanno abbellito gli schermi di meraviglia progetti.

L’MCU vanta quasi 30 film in totale e, per la maggior parte, ognuno contiene un cattivo diverso. Questi criminali in costume, strappati direttamente dalle pagine dei nostri fumetti preferiti, sono elementi vitali per ciò che fa davvero brillare i migliori film MCU.

Tuttavia, non tutti i cattivi sono uguali. Alcuni dei cattivi più memorabili del MCU hanno lasciato un segno molto più permanente nell’universo Marvel – e nel pubblico che lo apprezza – rispetto ad altri. Uno è stato recentemente celebrato come il supremo cattivo cinematografico del franchise, dopo il suo recente ritorno Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa ha lasciato il pubblico assolutamente abbagliato.

Una discussione sui migliori cattivi recenti del MCU ha portato rapidamente a un diffuso amore per il Green Goblin di Willem Dafoe, poiché le persone hanno spinto da parte Scarlet Witch, Gorr the God Butcher e persino Wenwu a favore del miliardario in aliante con la migliore risata maniacale del mondo.

Sono state sollevate alcune argomentazioni per personaggi come Wanda, la cui complessità e mancanza di un vero cappuccio da cattivo hanno colpito alcuni spettatori come più intriganti di Green Goblin, ma l’orda di fan del MCU ha rapidamente ribaltato le sorti a favore dell’iconico Goblin di Dafoe.

Bro confronta davvero il Green Goblin con quei 3 vagabondi. — ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (@OMGMaw) 17 ottobre 2022