Un’epopea di guerra esplosivamente sconosciuta vince le probabilità su 3 streamer rivali

tramite Paramount

Michael Bay rimane un mistero cinematografico avvolto in un enigma cinematografico, avendo trascorso la maggior parte dei 30 anni dimostrandosi uno dei migliori in quello che fa, anche se lo fa in film che non sono molto buoni. Prima dell’uscita di Ambulance di quest’anno, il film che meglio riassumeva la sua natura ossimorica era quello del 2016 13 ore: I soldati segreti di Bengasi.

Il thriller sull’inseguimento di Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II è il film di Bay più recensito di sempre e detiene la sua valutazione più alta su Rotten Tomatoes, ma ha finito per fare meno soldi. 13 ore è caduto anche in una barca molto simile, non riuscendo nemmeno a cancellare $ 70 milioni su un budget di $ 50 milioni, anche se vanta una valutazione degli utenti dell’82% sulla vista di aggregazione e il quarto punteggio critico più alto tra i suoi 15 sforzi dietro la telecamera .

L’avvincente storia di una vita reale di una banda di soldati in inferiorità numerica e senza armi da fuoco che combatte ondate di attacchi è sempre stata una delle preferite dai fan, tuttavia, e questo è stato dimostrato di nuovo dopo 13 ore ha trascorso il fine settimana superando le probabilità non su uno, non su due, ma su tre principali servizi di streaming.

Secondo FlixPatrol, la storia di guerra esplosiva è una delle prime 10 hit di Netflix in otto paesi diversi, mentre è anche apparsa nelle classifiche globali più viste di HBO Max, oltre ad essere uno dei 10 film più popolari di Prime Video in un’ulteriore quartetto di nazioni.

Potrebbero esserci un sacco di slo-mo e cose che vanno a gonfie vele, ma 13 ore è comodamente l’offerta più matura di Bay, ed è proprio per questo che è una delle sue migliori.