Un’epica fantasy che provoca mal di testa oscilla per la Top 10 dello streaming

tramite Warner Bros.

Dopo quello di James Cameron Avatar strappato al botteghino uno nuovo nel dicembre del 2009, il numero uno che il resto del settore è riuscito a dedurre dal sontuoso blockbuster di fantascienza è stato che un supplemento 3D era il modo più semplice per strappare soldi extra al pubblico, che direttamente ha influenzato l’orrenda post-conversione che ha reso quella di Louis Leterrier Scontro tra Titani incomprensibile in alcuni punti.

di Tim Burton Alice nel paese delle meraviglie è stata frettolosamente data una dimensione in più (con grande dispiacere di Cameron) e ha finito per guadagnare oltre un miliardo di dollari, e con Scontrarsi rilasciando meno di un mese dopo, era inevitabile che la Warner Bros. sperasse di raccogliere gli stessi frutti. Come previsto, l’epopea mitologica ha fruttato quasi 500 milioni di dollari, ma il frettoloso 3D è stato assolutamente devastato.

In effetti, il critico più aspro è stato lo stesso Leterrier, che ha descritto il processo come “notoriamente affrettato e notoriamente orribile”, e ha persino ammesso che “era solo un espediente per rubare soldi al pubblico”. Il regista potrebbe averlo svenduto leggermente anche in questo caso, perché una dozzina di anni dopo e Scontrarsi si classifica ancora come uno dei peggiori acquisti di denaro dopo la conversione ad emergere nel post-Avatar era, il che non è un’impresa da poco quando il 3D è stato applicato a così tanti film che non ne avevano bisogno.

Per fortuna, lo streaming della storia di spada e sandali a casa elimina la necessità di rivivere la terribile esperienza, motivo per cui il film ha scalato le classifiche di streaming questa settimana. Secondo FlixPatrol, Scontro tra Titani è attualmente il decimo titolo più visto tra gli abbonati HBO Max negli Stati Uniti, che non devono soffrire di inutili dimensioni per i loro problemi.