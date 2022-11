Un’epica All-Star che è fondamentalmente un film di “Avengers” fa il suo lancio annuale in streaming

tramite DreamWorks

Se fossi chiamato a nominare un blockbuster ad alto budget del 2012 che presentava un cast riconoscibile di star che abitano una miriade di ruoli iconici che si uniscono per combattere contro una minaccia dalla pelle pallida con progetti per conquistare l’universo, allora ci sentiremmo bene fiducioso Le 5 Leggende non sarebbe il primo titolo sulle tue labbra.

Anche se c’era da aspettarselo dato che il Marvel Cinematic Universe aveva riunito i Vendicatori per la prima volta solo pochi mesi prima dell’uscita di novembre del film d’animazione, il favorito festivo è diventato un punto fermo del calendario annuale di visione nonostante la sua performance al botteghino ha effettivamente rovinato la possibilità di sequel.

tramite DreamWorks

Secondo FlixPatrol, Le 5 Leggende è tornato di soppiatto ai ranghi dello streaming proprio su cuee, dove attualmente può essere trovato come la quinta funzionalità principale nella recensione della piattaforma supportata dalla pubblicità. Un bottino di 306 milioni di dollari dai cinema con un budget di 145 milioni di dollari era tutt’altro che vincente, ma evidentemente non abbastanza buono da giustificare un franchise, nonostante una risposta entusiasta da parte della critica e del pubblico.

Non stiamo nemmeno sputando con quei paragoni con i Vendicatori, visto che la trama vede Babbo Natale di Alec Baldwin, il coniglietto pasquale di Hugh Jackman, la fatina dei denti di Isla Fisher e Jack Frost di Chris Pine che collaborano per contrastare il nefasto Pitch Black di Jude Law, che ha intenzione di rovesciare l’ordine stabilito assicurando che i bambini smettano di credere nella squadra titolare.

È un concetto pulito e un’avventura natalizia piena di divertimento per la famiglia, anche se Le 5 Leggende finito come uno sforzo unico.