Un’affascinante commedia per famiglie con il più oscuro di tutti i riavvii sta lanciando un nuovo incantesimo sullo streaming

Chiamando tutte le streghe e gli astuti gatti neri, unisciti a noi e siediti per un incantesimo. È una stagione quasi spettrale, il periodo più delizioso dell’anno, e abbiamo una storia da raccontare.

Una serie sta suscitando molto scalpore su Paramount Plus, e la sua strega protagonista è arrivata al terzo posto, nientemeno che sulla sua scopa. Sabrina la strega adolescente ci sta colpendo sia con vibrazioni spettrali della stagione che con nostalgia come la serie numero 3 sulla piattaforma, come riportato da FlixPatrol.

Sabrina ha scoperto di essere una strega quando è capitata al suo 16° compleanno e, come ci si aspetterebbe, ha completamente sconvolto la sua vita. È passata da una ragazza normale che cerca di capire il liceo, a un’adolescente con poteri magici, che deve ancora affrontare gli alti e bassi dell’adolescenza.

Oh, e il suo animale domestico assolutamente mediocre si è trasformato in un gatto parlante ed estremamente irriverente.

Con il mondo a portata di mano, letteralmente, si rese presto conto che tutto ciò che voleva poteva essere suo. Quello che non ha capito così rapidamente è che c’erano ancora conseguenze e regole che doveva seguire.

Sì, potrebbe indossare un vestito per un appuntamento notturno con Harvey o aiutare Salem con la sua ultima trama, ma anche se avesse le intenzioni più pure mentre usava la sua magia, potrebbe comunque avere connotazioni negative per coloro che la circondano.

La serie è un ottimo orologio, qualcosa in cui potresti perdere un giorno immergendoti, ed è anche pieno di lezioni di vita per coloro che si avvicinano al liceo e per coloro che sono lontani da esso.

Mentre tutti noi vorremmo poter scattare e far accadere la magia, Sabrina la strega adolescente dimostra che anche dove esiste la magia, si deve comunque vivere una vita buona, che è senza dubbio più apprezzata.

Ok, quindi apprezzeremmo tutti avere anche la magia, ed è una stagione spettrale, dopotutto. Quindi lavora per evocare i tuoi migliori incantesimi e delizie spettrali perché Sabrina la strega adolescente è in streaming su Paramount Plus ed è l’orologio perfetto per le tue feste di Halloween che sono già iniziate. Non ti stiamo giudicando; anche noi li abbiamo avviati.