Una trilogia dell’orrore che ha rapidamente perso la qualità in termini di qualità mantiene un sacco di convinto supporto tra i fan

Tra alcune risposte contrastanti, c’erano Halloween irriducibili che hanno apprezzato la trilogia per quello che era, essendo in grado di separarla dai classici intoccabili mentre apprezzavano il tentativo di rinnovare un franchise amato per il 21° secolo. Un commento lo ha persino menzionato in modo umoristico perché l’hanno trovato Leprechaun nella cappa (2000) divertente, non sono certamente critici per i valorosi sforzi di David Gordon Green.

Purtroppo, Halloween finisce non sarà mai all’altezza degli standard stabiliti dal suo predecessore, non importa quanti rewatch riceve. Avendo finora incassato solo 85,7 milioni di dollari contro un budget di 33 milioni di dollari, non sembra che la trilogia di Green avrà un’eredità che vale la pena ricordare. Tuttavia, ci saranno sempre tifosi che difenderanno Halloween uccide e Halloween finisce con le loro vite – semplicemente non ce ne sono molte. Leggi anche | Saltando dalla recensione di High Places