Una spregevole calamità superpotente risucchia la vita dagli abbonati in streaming

tramite MGM

Essendo il genere più popolare e costantemente bancabile del settore, il film sui supereroi ha assunto molte forme e forme da quando il boom è iniziato davvero all’inizio del millennio. Abbiamo visto grandi di tutti i tempi e disastri leggendari, e anche se probabilmente non è la peggiore storia di lotta al crimine in costume che sia mai stata realizzata, quella del 2008 Film di supereroi risiede sicuramente da qualche parte vicino al fondo della pila.

Parte della mania di breve durata per lo spoofing di qualsiasi cosa e tutto ciò che era anche lontanamente popolare all’epoca, l’immagine panoramica era almeno di una qualità simile a quella Film spaventoso sequel, Data Film, Film epico, Incontra gli Spartanie tutto il resto dei terribili tentativi di sostituire i riferimenti della cultura pop a fuoco rapido con l’umorismo genuino che ha trascinato la commedia di Hollywood al suo punto più basso.

Rick Riker di Drake Bell viene morso da un insetto geneticamente potenziato e diventa così la libellula. Usando i suoi poteri per sempre, finisce per essere contrapposto a The Hourglass di Christopher McDonald, che cerca l’immortalità. Lungo la strada, si presentano attori che interpretano Stephen Hawking, Nelson Mandela, il Dalai Lama, Tom Cruise, Tony Bennett e vari personaggi affermati dei fumetti, e assolutamente nessuno di loro riesce a sollevare nemmeno un sorriso.

Inspiegabilmente, però, Film di supereroi è riuscito a quasi raddoppiare il suo budget di $ 35 milioni di incassi al botteghino, nonostante le recensioni che potrebbero essere gentilmente descritte come denigratorie. Ancora più scioccante, è riuscito a ingannare gli abbonati di streaming per dargli una seconda possibilità, con FlixPatrol che ha rivelato che il segno nero contro il buon nome del cinema di supereroi è diventato uno dei titoli più visti nelle classifiche globali di iTunes questa settimana.

I supereroi e la commedia possono funzionare (e funzionare bene) se gestiti con qualsiasi tipo di classe, ma questa non è una di quelle volte.