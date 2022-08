Una serie prequel di “Star Wars” che documenta l’ascesa dell’imperatore Palpatine è nella lista dei desideri di ogni fan

L’imperatore Palpatine è probabilmente il personaggio più importante del Guerre stellari mito. Le sue sinistre macchinazioni hanno plasmato la saga di Skywalker: manipolare gli eventi della trilogia prequel da dietro le quinte, governare la galassia nella trilogia originale e infine eseguire un’improbabile resurrezione nell’ultimo dei sequel della Disney.

Ma che dire dell’uomo sotto il cofano? Gran parte della vita di Palpatine rimane un mistero. Sappiamo che è nato Sheev Palpatine su Naboo ottantadue anni prima della Battaglia di Yavin da una famiglia nobile, è stato assunto come apprendista Sith da Darth Plagueis e poi ha intrapreso una carriera nella politica galattica. Ma a parte quei dettagli scheletrici della trama, tutto il resto è confuso.

Ma c’è un’idea eccellente in discussione su r/StarWars che schiarirebbe la nebbia dalla storia di Palpatine:

Le risposte sottolineano che una base eccellente per questo sarebbe il Leggende (e quindi non canonico) romanzo Darth Plagueis. Questo libro del 2012 rivela come funzionava la relazione tra Plagueis e Sidious, oltre a un riassunto delle sue macchinazioni politiche e come ha addestrato Darth Maul. Palpatine è un cattivo così fantastico che ci prendiamo una triste soddisfazione nel vederlo vincere, quindi vederlo superare in astuzia i soffocanti senatori galattici con i suoi trucchi del Lato oscuro sarebbe un giro divertente.

L’unico neo sarebbe trovare qualcuno che interpreti il ​​giovane Palpatine. Ian McDiarmid è così strettamente associato alla parte che sarebbe difficile per qualcuno riempirsi le scarpe, anche se le risposte suggeriscono che Tom Hiddleston, Matt Smith o Jamie Campbell Bower avrebbero inchiodato la parte.

Ma ci sono oppositori che sottolineano che questo sarebbe l’ennesimo Guerre stellari Programma televisivo senza posta in gioco, come sappiamo la fine della storia.

Poi di nuovo, ciò non ha impedito alle persone di divertirsi Obi-Wan Kenobi quindi forse potrebbero farlo funzionare.