Una scena che induce ansia da “The Crazies” torna a perseguitare gli spettatori

I film possono essere quasi del tutto dimenticabili o senza molto talento, ma avere una grande scena può essere sufficiente per garantire un’enorme eredità per gli anni a venire. Quando stai tentando un remake, è ancora più importante distinguersi del solito con quelle grandi scene.

Arriva senza dubbio il miglior remake della recente storia dell’orrore, con I pazzi. Affrontare un enorme film di George Romero e portarlo ai giorni nostri è tutt’altro che facile, ma c’è un momento che si eleva ben oltre il lavoro anche di un amato maestro dell’horror. La scena del forcone.

I forconi sono oggetti di scena eccellenti nei film dell’orrore, con i quali sono stati usati incredibilmente bene quest’anno Perla per alcune uccisioni raccapriccianti, ma a volte sono le rasature ravvicinate che rimangono più nette. I pazzi vede i nostri eroi legati e uccisi senza pietà durante un’epidemia da un insegnante di scuola di tutte le persone.

C’è solo qualcosa in questa scena che funziona così bene, e ci sono alcuni elementi. Il primo è che è incredibilmente ben tagliato e c’è la giusta quantità di tempo speso per ogni scatto. Poi c’è una tensione palpabile aiutata dal vedere persone molto vulnerabili (ad esempio morenti) e il destino che sfugge alle loro mani.

Gli assassini apparentemente indiscriminati hanno un tale peso per loro, che li cementa più come forza della natura che altro. Ecco perché qualcosa del genere Assassini nati per natura è così intrigante

Scene molto simili accadono nel videogioco horror Sopravvivi, che vede una situazione e conseguenze simili quando un giornalista investigativo viene catturato dai detenuti di un manicomio. Come ogni buon manicomio, è pieno zeppo di esperimenti segreti del governo sugli esseri umani. Perché quelli funzionano sempre.

Sfortunatamente, il regista Breck Eisner ha girato solo un film da questo remake con il suo prossimo film L’ultimo cacciatore di streghe con Vin Diesel di tutte le persone. I pazzi è disponibile per lo streaming su Shudder.