Una reinvenzione in franchising che il mondo non era pronto per le trame di una defezione in streaming

tramite EON Productions

Se c’è stata qualche iterazione di James Bond che non è rimasto abbastanza a lungo per imprimere davvero la propria impronta sul personaggio e cementare un’eredità eterna, quella è stata Timothy Dalton. L’attore ha avuto solo due apparizioni come 007, e anche se questo è stato più che sufficiente per assicurarsi il tag “più sottovalutato” per l’eternità, il mondo potrebbe non essere pronto per Le luci del giorno viventi.

La fine dell’era di Roger Moore era scesa nel territorio delle farse del campo alto, e con la stella scricchiolante che finalmente aveva appeso lo smoking al chiodo per sempre, era assolutamente necessaria una reinvenzione. Entrò il gentile Dalton, che possedeva uno sguardo penetrante e un accenno di pericolo che non vedevamo da Bond da molto tempo. Sfortunatamente, lo spostamento tonale è stato un po’ troppo stridente per alcuni.

Foto via MGM

Sebbene il suo debutto abbia guadagnato rispettabili $ 191 milioni al botteghino, si classifica come una delle voci con il minor incasso nella serie di spionaggio di lunga data se aggiustato per l’inflazione. In termini di consenso della critica, si colloca solo al 12° posto su 25 in Rotten Tomatoes, ma la reputazione del film ha comunque continuato a crescere nel tempo.

A quello scopo, Le luci del giorno viventi ha fatto un rinnovato successo on-demand presentandosi nelle classifiche più seguite di Prime Video e iTunes questo fine settimana, secondo FlixPatrol. Stretto tra Moore e Pierce Brosnan, è stato un peccato che Dalton avesse solo una duologia con cui giocare, perché aveva il potenziale per essere il migliore in assoluto se gli fosse stato assegnato un mandato più lungo.

La trama è il tipico sotterfugio dell’era della Guerra Fredda riguardo a defezioni, doppiogiochisti e cospirazioni, ma sia le acrobazie che la performance del protagonista reggono straordinariamente bene dopo 35 anni, e deve essere un grido come il film di Bond più sottovalutato mai.