Una recensione di Trip To Infinity: cos’è l’infinito?

Riepilogo

Questo non sarà per tutti. Ma la complicata questione dell’infinito dovrebbe essere verificata. E finché non ti dispiace guardare un documentario che potrebbe stancare il tuo cervello, dai Un viaggio nell’infinito fa.

Questa recensione del film Netflix A Trip To Infinity non contiene spoiler.

La domanda su cosa potrebbe essere l’infinito è la domanda principale in questo film documentario. Solo per premessa — “In un film d’animazione (creato da artisti di 10 paesi), gli scienziati e i matematici più all’avanguardia del mondo vanno alla ricerca dell’infinito e delle sue sconvolgenti implicazioni per l’universo” — questo film documentario potrebbe suonare come se si adattasse davvero solo a un pubblico particolare. Ma data la possibilità, in realtà c’è molto di più da fare Un viaggio nell’infinito. In effetti, questo potrebbe essere facilmente apprezzato da coloro che hanno anche scarso interesse per la matematica o le scienze.

Fornisce alcune grandi domande e quelle domande potrebbero rimanere con te molto più a lungo di quanto lo farà lo spettacolo. Quanto è grande l’infinito? Quando ha cominciato ad esistere l’infinito? Cosa lo rende così grande? Queste sono solo alcune delle domande all’interno del film. E con ogni risposta, arrivano ancora più domande. Una quantità infinita di domande, si potrebbe dire.

Questo è un documento decentemente realizzato e gli esperti sono molto appassionati dell’argomento. Alcune delle cose che dicono a volte possono andare oltre la tua testa, ma rimane comunque un orologio divertente dall’inizio alla fine. In realtà, il film è piuttosto folle. Otteniamo risposte? Non lo so. Finiamo con più domande che altro? Probabilmente.

Nel complesso, è un’esperienza piuttosto trippy. E l’argomento sui cerchi è da ricordare. Se le domande senza risposta non sono di tuo interesse, potresti trovare questo film estremamente fastidioso (e probabilmente frustrante). Quindi non preoccuparti di guardare in quel caso. Eppure, c’è qualcosa di molto interessante nell’idea di infinito. E se dovessi guardarlo, sarebbe bello mostrare la tua nuova conoscenza dell’infinito alla tua banda di amici.

