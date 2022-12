Una notte al museo: recensione di Kahmunrah Rises Again

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Oltre a presentare personaggi noti, il film è un tentativo senz’anima di accaparrarsi denaro. La stragrande maggioranza delle battute fallisce e la trama non ha molto senso.

Esaminiamo il film Disney+ Una notte al museo: Kahmunrah risorge, che non contiene spoiler.

Dopo artisti del calibro di Diario di Wimpy Kid e Le avventure dell’era glaciale di Buck Wild, Una notte al museo: Kahmunrah risorge è DisneyL’ultimo tentativo di rianimare un amato classico della 20th Century Fox. Il film segna anche la prima animazione 2D della Disney dal 2011 Winnie the Pooh. Nessuna delle star originali della trilogia live-action ha ripreso i propri ruoli e nessuno del team di produzione originale ha avuto alcun coinvolgimento nella realizzazione di questa animazione.

Ignorando completamente quello che è successo alla fine di Una notte al museo: il segreto della tomba, il Film animato inizia presentando una nuova potenziale guardia di sicurezza notturna nel suo primo giorno di lavoro al Museo di Storia Naturale. I reperti, tra cui Teddy Roosevelt (originariamente interpretato dal defunto Robin Williams, ora doppiato da Thomas Lennon), Sacagawea (doppiato da Kieran Sequoiainterpretato nel live-action da Mizuo Peck), Jedediah (ora doppiato da Steve Zahn che ha sostituito Owen Wilson) e, naturalmente, la scimmia Dexter (interpretata da una vera scimmia nel live-action, sostituita dal doppiatore umano Dee Bradley Baker), cerca di convincere la nuova guardia a dimettersi in meno di tre minuti. Larry (doppiato da Zaccaria Levi, in sostituzione di Ben Stiller) non è impressionato dalle azioni delle mostre. All’amata guardia notturna è stato offerto un lavoro in un museo di Tokyo, quindi deve trovare un sostituto.

Chi potrebbe sostituire Larry come guardia notturna? Nient’altro che suo figlio adolescente, Nick (Giosuè Bassett), che non solo è a conoscenza del segreto del museo, ma è anche praticamente cresciuto legandosi ai personaggi storici rianimati. All’inizio, Nick è un po’ preoccupato all’idea di accettare il lavoro, ma presto suo padre lo convince. Le cose iniziano ad andare male per il povero Nick non appena inizia il suo nuovo lavoro. Si dimentica di chiudere a chiave la porta del seminterrato e scatena accidentalmente un pericoloso nemico: Kahmunrah, il malvagio nemico del secondo film (ora doppiato da Giuseppe Kamal). Ancora malvagio come sempre, Kahmunrah è deciso a distruggere il mondo (di nuovo) e tocca a Nick e ai suoi amici del Museo di storia naturale fermare lui e i suoi piani malvagi prima dell’alba.

Una notte al museo: Kahmunrah risorge ha poco in comune con la trilogia resa famosa da Ben Stiller anni fa. Oltre a presentare personaggi noti, il film è un tentativo senz’anima di accaparrarsi denaro. La stragrande maggioranza delle battute fallisce e la trama non ha molto senso. Ciò che ha reso speciali i film live-action sono stati i dialoghi spiritosi e la narrativa coinvolgente. Questo film non aveva nulla di tutto ciò. Alcuni credono che questo sia un pilota back-door per una potenziale serie animata Disney+. Si spera che si sbaglino.

La durata del film è di un’ora e 17 minuti. È un’ora di troppo. Sfortunatamente, questo riavvio animato ha poche qualità salvifiche, anche come film per bambini. Nella migliore delle ipotesi, è un’animazione mediocre che può o meno tenere occupato tuo figlio mentre prepari la cena. Nel peggiore dei casi, è un tentativo fallito di trarre profitto da un noto franchise.

