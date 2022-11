Una magnifica azione stravagante fa buchi nelle classifiche di streaming

tramite Sony

Quando Robert Rodriguez dirige un film d’azione, i due requisiti minimi che siamo stati condizionati ad aspettarci sono un mix eclettico ed eclettico di nomi che popolano il cast e un numero di vittime alle stelle. Oh ragazzo, lo fa C’era una volta in Messico averli entrambi a picche.

Insieme alle star di ritorno Antonio Banderas e Salma Hayek nel sequel di Desperado e nella conclusione della trilogia di Mariachi ci sono Johnny Depp, Mickey Rourke, Eva Mendes, Danny Trejo, Enrique Iglesias, Cheech Marin e Willem Dafoe solo per citarne alcuni, mentre il proiettile Lo sparatutto crivellato vede oltre 100 persone raggiungere i propri obiettivi attraverso una varietà di mezzi diversi attraverso sparatorie, inseguimenti, combattimenti ed esplosioni da parete a parete che popolano l’intero film.

Divertimento spudoratamente polposo che getta tutto, compreso il lavello della cucina, nel mix in un modo o nell’altro, C’era una volta in Messico continua a resistere come una fetta preferita dai fan di immaginazione sfrenata e follia sfrenata a quasi 20 anni dalla sua uscita iniziale, con FlixPatrol che ha rivelato di essere un nuovo residente delle liste di controllo mondiali di Starz e Rakuten questa settimana.

La trama è un’assurdità assoluta come ci si aspetterebbe, ma è difficile da preoccupare quando la realtà accresciuta del franchise rende perfettamente accettabile che la logica, la gravità e le leggi della fisica vengano completamente scartate a favore di un divertimento puro e stupido. Ridicolo e stupido nel miglior modo possibile, C’era una volta in Messico è garantito che ti lascerà sorridere da un orecchio all’altro, non importa quante volte hai già apprezzato il suo fascino particolare.