Una leggenda di “Harry Potter” si unisce al cast di “Doctor Who” mentre un altro riavvio del franchising minaccia i piani di “Power Rangers” di Netflix

Vari franchise si scontrano oggi nella sfera della fantascienza. Alcuni in modi positivi, come una star preferita dai fan del Harry Potter saga dovrebbe viaggiare verso il Dottor chi universo il prossimo anno, ma anche in modo negativo, come gli ambiziosi piani di Netflix di rilanciare il Power Ranger la saga da zero potrebbe essere stata depotenziata dal riavvio di un altro studio di un franchise completamente diverso. Nel frattempo, un Guerre stellari Il regista riflette su quanto è cambiato in così poco tempo…

Un professore di Hogwarts potrebbe essere in procinto di insegnare al Dottore una cosa o due

Tenetevi stretti i vostri cappelli a punta, studenti di Hogwarts, poiché una meraviglia del mondo magico si sta apparentemente unendo al cast di Dottor chi. Secondo Il Sole, Miriam Margoyles, nota soprattutto per aver interpretato il Professor Sprout, apparirà negli speciali per il 60° anniversario dello show, che andranno in onda il prossimo autunno. Anche se questo deve ancora essere confermato, ci sono buone probabilità che sia reale, dato che Margoyles ha già lavorato con l’EP Russell T. Davies in una serie spin-off Le avventure di Sarah Jane. Grideremo tutti come mandragore se succederà.

Metti la cera, togli la cera? Bene Karate Kid news potrebbe significare il destino di Netflix Power Ranger universo

Potrebbe esserti sfuggito di mente, ma Netflix è in procinto di revisionare il Power Ranger franchising in tempo per il suo 30° anniversario l’anno prossimo… Almeno, pensiamo di sì, dato che di recente non abbiamo ricevuto alcun aggiornamento in merito. Ora potremmo conoscerne il motivo, poiché le ultime informazioni indicano il regista Jonathan Entwistle alla guida di Sony Il bambino del karate riavviare. Perché è importante? Perché Entwistle era stato precedentemente annunciato come la punta di diamante di Netflix PR piani. È una giornata mista per essere un fan dei franchise a tema arti marziali.

Rian Johnson non potrebbe essere più felice di come Guerre stellari è cambiato da allora Gli ultimi Jedi

Da allora si è parlato molto di una presunta frattura tra Rian Johnson e Lucasfilm Gli ultimi Jedi divenne forse il più divisivo Guerre stellari film mai, ma il Cipolla Di Vetro Il regista ha ora fatto del suo meglio per mettere a tacere tutte quelle chiacchiere una volta per tutte, esaltando quanto la saga sia cresciuta sul piccolo schermo da quando ha diretto Episodio VIII. Johnson particolarmente elogiato Andor e ha espresso l’eccitazione per l’imminente L’Accolito. Ancora meglio, la sua trilogia cinematografica potrebbe ancora materializzarsi dopo Coltelli fuori 3!

Riflettori in streaming: un riavvio gradito alla folla e che fa arrabbiare i fan va coraggiosamente dove è andato molte volte prima

Quando si tratta di affascinare un pubblico più ampio, 2009’s Star Trek il riavvio è sicuramente riuscito, poiché ha continuato ad attirare grandi numeri sullo streaming nel corso degli anni, proprio come adesso, per esempio. D’altra parte, i fan più accaniti rimangono dubbiosi sul suo dispiegamento di una linea temporale completamente nuova e sull’introduzione di un tono diverso e sentono che il franchise sta ancora cercando di scrollarsi di dosso anche adesso, nel calibro di Scoperta. Forse il sempre ritardato Star Trek 4 sarà in grado di trovare il perfetto equilibrio tra attraente per i Trekkie occasionali e consumati allo stesso modo.

Torna qui mercoledì, Power Ranger wranglers, per notizie fantascientifiche più scintillanti.