Una gemma assurdamente violenta da una Hall of Fame dell’orrore dichiara guerra allo streaming

tramite 20th Century Fox

James Wan potrebbe aver immerso i suoi piedi in acque di successo con un successo multimiliardario Fast & Furious 7 e i DCEU Aquaman franchise, ma la sua carriera lo aveva già segnato da tempo come candidato al primo scrutinio per l’ingresso nella hall of fame dell’horror. Prima delle sue escursioni ad alto budget, il regista ha ampliato i suoi orizzonti creativi con un thriller da vigilante della vecchia scuola, ma il film del 2007 Condanna a morte probabilmente rimane la voce più non annunciata nel suo catalogo arretrato.

Dopo aver creato due delle proprietà più redditizie nella storia dell’orrore tramite The Conjuring Universe e Segaè comprensibile che sangue e budella siano spesso la prima cosa che viene in mente quando si ricorda ciò che Wan ha portato sul tavolo di Hollywood nel corso degli ultimi due decenni.

Condanna a morteLo status di gemma nascosta è amplificato dal fatto che ha fallito al botteghino dopo non essere riuscito a recuperare il suo budget di $ 20 milioni, senza menzionare un punteggio di Rotten Tomatoes del 20% da parte della critica che è stata comodamente eclissata da una valutazione degli utenti del 60% che rafforza ulteriormente le credenziali come uno dei preferiti dai fan non celebrato

A 15 anni dal suo infausto debutto e la storia del padre in lutto di Kevin Bacon che si è fatto giustizia da solo dopo aver assistito all’omicidio di suo figlio è andata in onda in streaming, con Condanna a morte craccare la lista dei 10 più visti di Starz sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, secondo FlixPatrol.

Potrebbe non essere il migliore di Wan, ma è sicuramente il grido di essere il suo più sottovalutato.