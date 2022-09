Una delle più grandi avventure di fantascienza di sempre è destinata a lasciare Netflix la prossima settimana

Immagine tramite Warner Bros

Due dei più grandi film di fantascienza di tutti i tempi lasceranno Netflix la prossima settimana. Il 25 settembre 1982 di Ridley Scott Blade Runner e 2017 di Denis Villeneuve Blade Runner 2049 entrambi diventeranno non disponibili, il che significa che gli spettatori dovranno cercare altrove una dose di dramma poliziesco cyberpunk filosofico intriso di pioggia e neon.

Questi due film sono tra i più apprezzati del genere, anche se è stata una corsa accidentata per il plauso della critica. Il taglio teatrale originale di Blade Runner è stato interferito dallo studio ed è stata aggiunta una terribile narrazione fuori campo nel tentativo di chiarire la trama e aggiungere un lieto fine.

Fortunatamente, in uno dei primi esempi importanti di “Director’s Cut”, Scott riuscì a pubblicare qualcosa di più in linea con la sua visione originale nel 1982. Ciò fu seguito nel 2007 da “The Final Cut”, che rifinisce il film come uno specchio lucentezza ed è considerato definitivo.

Nel frattempo Blade Runner 2049 si è distinto per l’apertura a recensioni entusiastiche ma per un botteghino disinteressato, forse spento da un ritmo lento. Anche Ridley Scott ha detto “È lento. Lungo. Troppo lungo. Avrei preso mezz’ora”. Forse ciò avrebbe creato una corsa teatrale di maggior successo, ma ci piace il suo ritmo maestoso e le pesanti inquadrature lunghe. Dacci un taglio esteso!

Anche se potrebbero lasciare Netflix, vale la pena raccogliere entrambi questi film su Blu-ray 4K HDR in quanto sono alcune delle migliori vetrine per un nuovo televisore brillante. E, per quanto riguarda il futuro? Bene, Amazon ha appena preso quello di Ridley Scott Blade Runner 2099 serie, quindi è probabile che questi due film compariranno ad un certo punto come parte del catalogo di Amazon Prime.

E, fino ad allora, almeno su Netflix, questi due film si perderanno nel tempo. Come… lacrime nella pioggia.