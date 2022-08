Una commedia ricca di azione che ha bisogno di un sequel vince alla grande in streaming

tramite Warner Bros.

I sequel comici sono notoriamente difficili da ottenere e la storia è stata disseminata di innumerevoli sequel che hanno cercato senza successo di replicare la magia dell’originale, ma ciò non significa che non saremmo contrari all’idea di vedere almeno uno in più Serata di gioco.

I registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein potrebbero finire molto impegnati con un altro franchise se la loro fantasia di successo fosse Dungeons & Dragons: l’onore tra i ladri vincere alla grande al botteghino l’anno prossimo, ma ciò non significa che possiamo escludere del tutto l’idea di vedere un altro incontro costellato di stelle per riprendere da dove si erano interrotti i titoli di coda dell’apertura del 2018.

Dopotutto, Serata di gioco ha portato ben 117 milioni di dollari dai cinema con un budget di 37 milioni di dollari, mentre un punteggio di Certified Fresh Rotten Tomatoes dell’85% la rende una delle commedie in studio più recensite uscite da Hollywood negli ultimi anni. Si parlava di un’altra puntata nel periodo dell’uscita iniziale del film, ma da allora il percorso è diventato deludentemente freddo negli anni successivi.

Fortunatamente, gli abbonati allo streaming hanno deciso di tornare a Serata di gioco nei loro numeri questo fine settimana, con FlixPatrol che ha rivelato che la miscela vincente di azione, intrighi, mistero e farsa è uno dei titoli più visti su Prime Video. Il cast può essere impilato dall’alto verso il basso con un talento impeccabile, ma chiunque affermi che la performance di Jesse Plemons nei panni dell’eccentrico vicino di casa e partecipante in esilio Gary Kingsbury non era una cosa di bellezza e la svolta indiscussa sta solo mentendo a se stessi.