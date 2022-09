Una commedia horror esagerata mette tutto nella Top 10 dello streaming

tramite Sony

Mescolare horror e commedia è stato per decenni una parte fondamentale della dieta cinematografica, ma il 2015 Scherzi della natura è un esempio lampante di ciò che accade quando l’aggiunta di troppi ingredienti crea una sensazione malaticcia, al contrario della soddisfazione.

Per quanto riguarda i concetti elevati, il regista Robbie Pickering punta a ben al di sopra della stratosfera imbullonando i tropi provati e fidati del racconto di formazione del liceo in una storia che presenta anche vampiri, zombi e persino alieni. È pazzo sulla carta, ma in pratica è frustrantemente noioso, non che gli abbonati di Hulu sembrino preoccuparsene così tanto.

Per FlixPatrol, Scherzi della natura regna sovrano come il nono titolo più visto nella watch-list della piattaforma, nonostante uno scarso 45% di valutazione degli utenti su Rotten Tomatoes indica quanto la premessa ambiziosamente ingombrante si abbassi sotto il peso del suo stesso implacabile desiderio di fare troppo tutto in una volta .

Tre adolescenti si trovano nel mezzo di una guerra tra specie quando la gerarchia sociale della città di Dillford viene gettata nel caos da intrusi provenienti da oltre le stelle. I vampiri vivevano felici in cima alla catena alimentare, con gli umani al centro e gli zombi in fondo.

Tuttavia, l’anarchia totale inizia quando un membro di ogni classe sociale è costretto a formare una tenue alleanza per sconfiggere la minaccia extraterrestre condivisa, con l’obiettivo di ripristinare alla fine il senso di equilibrio contorto della loro casa nel processo. Se fosse stato tagliato un po’ di grasso, allora Scherzi della natura avrebbe potuto essere qualcosa di speciale, ma invece tutto ciò che otterrai è un cast vincente che fa del suo meglio per disputare materiale che cerca di scappare da loro ad ogni turno.