Una commedia da solletico alle costole di Jason Sudeikis si intrufola nelle classifiche di streaming

Attore famoso Jason Sudeikis ha avuto molto successo negli ultimi anni con il suo ruolo da protagonista in serie di commedie sportive Ted Lasso su Apple TV Plus. Ma, prima che il 46enne vincitore dell’Emmy portasse tante risate nel mondo della televisione, Sudeikis ha esercitato le sue vaste abilità comiche nel film del 2013 Siamo i Millers — che in qualche modo si è affermata come una delle commedie più dominanti degli anni 2010.

Al momento della sua uscita, i critici con gli occhi d’aquila hanno trovato molto da scacciare, anche se il successo complessivo del film è stato evidenziato dopo aver incassato 270 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di soli 37 milioni di dollari. Per aggiungere, il veicolo slapstick ha ottenuto quattro nomination ai People’s Choice Awards e sei nomination agli MTV Movie Awards, e ha finito per vincerne due in totale.

Diretto da Rawson M. Thurber, Sudeikis interpreta David Clark, uno spacciatore dalla parlantina veloce che chiede l’aiuto di amici e vicini di casa per creare una finta famiglia al fine di contrabbandare erba attraverso il confine messicano. Jennifer Aniston, Will Poulter ed Emma Roberts offrono anche performance indimenticabili come compagni “membri” della famiglia Miller.

Anche se la commedia poliziesca ha ottenuto risultati impressionanti al botteghino mondiale, il suo deludente punteggio di Rotten Tomatoes si attesta attualmente a un modesto 49%, con il consenso generale che afferma: “Siamo i Millers spreca il suo potenziale con una storia irregolare e pigramente assemblata.

Ignorando i critici, il veicolo Sudeikis si è intrufolato nelle menti degli appassionati di commedia e ha trovato una nuova vita in streaming. Secondo FlixPatrol, Siamo i Millers è balzato in modo enfatico di 8 posizioni e si è stabilito un posto nella Top 30 su HBO Max, dimostrando che anche le commedie dispregiate possono raggiungere il successo in streaming.