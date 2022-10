Una bomba a fumetti ingiustamente ignorata riunisce la band su Netflix

Anche se per anni innumerevoli addetti ai lavori e analisti hanno previsto che la bolla dei fumetti sta per scoppiare da un momento all’altro, non è ancora successo. Sfortunatamente, il rovescio della medaglia è che una serie di offerte ingiustamente trascurate sono sfuggite alle crepe, sono state bombardate al botteghino e poi sono state in gran parte dimenticate e I perdenti è sicuramente uno di questi.

Ciò che lo rende ancora più eclatante è che diversi membri del cast sarebbero diventati dei sostenitori del Marvel Cinematic Universe poco dopo, con Chris Evans che avrebbe interpretato un ruolo di primo piano al fianco di Zoe Saldana e Idris Elba, con Guardiani il veterano e futuro Thomas Wayne Jeffrey Dean Morgan è il protagonista di un cast corale.

Essenzialmente, I perdenti è pieno di star che hanno avuto un enorme successo nel genere non molto tempo dopo essere apparse tutte insieme nello stesso film, il che è ironico se si considera che il frenetico sparatutto non è riuscito nemmeno a incassare $ 30 milioni al botteghino, con in gran parte anche le recensioni mediocri non gli fanno alcun favore.

Tuttavia, è stato rivalutato come una sorta di gemma sottovalutata, con l’avventura ad alto numero di ottani che vede il team titolare di agenti operativi d’élite riunirsi per sconfiggere un nemico condiviso cavalcando un’ondata di rinnovato slancio su Netflix. Secondo FlixPatrol, I perdenti ha conquistato un posto nella Top 10 in più paesi questo fine settimana e non è poi così lontano dal rompere la Top 20 globale.

In un mondo giusto, avrebbe lanciato un franchise pieno di divertimento alimentato da proiettili, esplosioni e battute spiritose, ma non doveva essere così. Invece, lo status di setta dovrà avere a che fare, il che non è una brutta fine I perdenti‘ storia tutto sommato.