Un trequel che schiaccia l’anima che ha castrato un franchising che spezza il collo annaffia i ranghi dello streaming

Non per affermare l’ovvio, ma l’unico motivo per annacquare un franchise R-rated in un incruento divertimento PG-13 per tutta la famiglia è fare più soldi possibile, ma le cose non sono andate esattamente secondo i piani per il terzo rate in entrambi The Expendables e Prese franchising.

Per coincidenza, entrambi si classificano di gran lunga come i peggiori recensiti dei rispettivi trii, mentre la terza uscita di Liam Neeson nei panni dello straordinario picchiatore alla gola Bryan Mills ha finito per guadagnare $ 50 milioni in meno al botteghino rispetto al suo immediato predecessore, perché strappando via la promessa vedere il tosto brizzolato utilizzare il suo particolare set di abilità nel modo più violento possibile ha ucciso molto interesse per il trequel.

Le cose non sono state aiutate dal fatto Preso 3 ha fatto schifo, con un punteggio Rotten Tomatoes del 13 percento esattamente quello che meritava. Tagliare all’ultimo secondo e modificare ogni sequenza d’azione fino a un centimetro della sua vita non è mai una ricetta per il cinema di alto livello, e ha finito per segnare un’ignominiosa uscita per il personaggio che ha dato il via alla reinvenzione di Neeson come azione di fine carriera icona.

Per quanto possa essere grave, l’ultima furia di vendetta di Mills ha dimostrato che ha ancora un po ‘di vita in streaming, dopo che si è fatto strada nelle classifiche più viste sia di iTunes che di Rakuten questo fine settimana, secondo FlixPatrol. Avremmo preferito di gran lunga vedere Preso 3 mandare fuori il vecchio cane in un tripudio di gloria, ma invece ci siamo ritrovati con un’imitazione incredibilmente scadente e castrata di ciò che la gente voleva davvero vedere.