Un thriller sopravvissuto a un’esistenza da incubo salpa per lo streaming

tramite Warner Bros.

L’inferno dello sviluppo è un posto difficile da cui fuggire, ma anche quando i progetti che sono rimasti nel nulla per anni e/o decenni alla fine sfuggono, in molti casi i loro problemi sono tutt’altro che finiti, qualcosa del thriller psicologico preferito dai cult del 1989 Bonaccia sa fin troppo bene.

Basato sull’omonimo romanzo di Charles Williams, un talento non meno di Orson Welles iniziò a girare un lungometraggio interpretato da lui stesso alla fine degli anni ’60, ma non fu mai completato. Il leggendario regista si è rifiutato di vendere i diritti, ma il dream team australiano Phillip Noyce e George Miller è riuscito ad assicurarseli dopo la morte di Welles.

Noyce era l’uomo dietro la macchina da presa, con Miller uno dei produttori, ma il Matto Max l’architetto ha finito per dirigere lui stesso diverse scene, comprese le sequenze eliminate dal montaggio teatrale. Non solo, ma la Warner Bros. ha richiesto che venissero catturate riprese aggiuntive per riadattare il finale, che ha avuto luogo ben sette mesi dopo la fine delle riprese principali.

Nonostante abbia sopportato un’esistenza così tortuosa, Bonaccia è stata accolta con ragionevoli livelli di plauso dalla critica prima di assicurarsi lo status di setta, ed è stata una prima performance rivoluzionaria per Nicole Kidman, che si trova in pericolo quando lei e suo marito (interpretato da Sam Neill) incontrano l’unico sopravvissuto di una nave affondata e accoglietelo a bordo del loro yacht a metà vacanza.

Naturalmente, ha in mente intenzioni nefaste, qualcosa che gli abbonati allo streaming stanno scoprendo in prima persona questo fine settimana. Secondo FlixPatrol, Bonaccia è entrato nell’elenco dei più visti di iTunes e a malapena saresti in grado di dire guardandolo che le riprese hanno dovuto affrontare così tante battute d’arresto nell’arco di oltre 20 anni.