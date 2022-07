Un thriller misterioso sperimentale improvvisa il successo in streaming

tramite Prime Video

Il cinema sperimentale è quasi sempre una cazzata, ma quello di Christian Carion Mon garçon ha avuto un tale successo che lo scrittore e regista ha rifatto il suo thriller in lingua francese quattro anni dopo. Praticamente la stessa identica cosa ancora una volta, tranne questa volta in una lingua diversa, Mio figlio si è rivelato un ricostruito inferiore di un concetto ambizioso.

Il magro thriller di 95 minuti vede James McAvoy guidare attraverso le Highlands scozzesi quando riceve una telefonata dalla sua ex moglie, interpretata da Claire Foy. Il loro figlio di 7 anni è scomparso senza lasciare traccia dopo essere scomparso da un campeggio, e si scopre subito che è stato orchestrato un rapimento che costringe il padre sconvolto a prendere in mano la situazione.

Anche se suona come il tipo di film di genere che è stato visto e fatto a morte migliaia di volte, il gancio per Mio figlio è che McAvoy ha iniziato a girare senza la minima idea di cosa sarebbe successo. L’attore ha rivelato che non gli è stata data una sceneggiatura o alcun dialogo, costringendolo a improvvisare la sua intera performance sulla base dello schema approssimativo di cui era a conoscenza in anticipo, reagendo ai suoi co-protagonisti in quel momento.

Il protagonista è sicuramente un attore abbastanza bravo da farcela, ma Mio figlioIl più grande punto di forza di Ironia della sorte si è rivelato essere la sua più grande debolezza. La trama è così sottile che pensi che McAvoy potrebbe non essere l’unico che è stato tenuto all’oscuro, mentre i cambiamenti tonali casuali finiscono per trascinare la storia in innumerevoli direzioni diverse, la maggior parte delle quali non riesce a risuonare.

Essendo stato inizialmente rilasciato in streaming verso la fine dello scorso anno, Mio figlio andava e veniva senza avere un grande impatto, almeno fino a quando non ha affascinato gli abbonati di Prime Video questo fine settimana. Secondo FlixPatrol, l’esperimento imperfetto nel cinema improvvisato ha cercato vendetta sulle classifiche più seguite della piattaforma, quindi almeno riesce ancora ad attirare una folla.