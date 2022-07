Un thriller inflessibile e poco interessante evita la cessazione dello streaming

RaDiUS-TWC

Abbiamo tutti concentrato così tante energie nel guardare artisti del calibro di Bruce Willis, Nicolas Cage, John Travolta, John Cusack e Mel Gibson scendere nelle profondità del thriller d’azione VOD, che non molte persone hanno notato Aaron Eckhart fare il stessa identica cosa per lo stesso tempo.

Nell’ultima decade , Il Cavaliere Oscuro stella ha prestato i suoi indubbi talenti e la mascella cesellata a luminari come Cancellato (conosciuto anche come L’espatriato), Linea di condotta, Passeggiatae Dopoinsieme a Rumble attraverso l’oscurità e Il muratore entrambi nelle varie fasi della produzione. È il primo che ha attirato l’attenzione durante lo streaming questa settimana, tuttavia, ben 10 anni dopo aver portato per la prima volta 104 minuti di noioso aspirante intrattenimento alle masse.

La configurazione è almeno sufficiente per suscitare un minimo di interesse, con il padre single di Eckhart ed ex agente della CIA che si trasferisce da New York in Belgio per lavorare per un’azienda tecnologica che sembra molto losca in quasi tutti i modi. Abbastanza sicuro, una volta che si imbatte in un codice di sicurezza crittografato, i suoi nuovi datori di lavoro cancellano tutti i suoi record dall’esistenza, prima di mettere gli occhi sulla sua forma fisica.

Lungo la strada, l’ex amante del nostro protagonista e attuale agente della CIA (interpretata da Olga Kurylenko) viene coinvolta casualmente nella caccia all’uomo, insieme alle autorità locali e ai sicari. Come avrai intuito, il tempo sta finendo per il Ben Logan di Eckhart per dimostrare la sua innocenza e smascherare gli autori prima che finisca morto.

Un classico thriller di fascia media fino al tee, Cancellato è stato trattato come tale con il 28% e il 35% di critici e punteggi degli utenti su Rotten Tomatoes. Eppure, questa settimana è stato un successo sorprendente in streaming, avendo trovato una gioia inaspettata nelle classifiche di iTunes, secondo FlixPatrol. Uno per gli irriducibili fan del genere, quindi, ma non molti altri.