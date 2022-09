Un thriller fantasy classico di culto che ha floppato al botteghino ritorna con una vendetta in streaming

Immagine tramite Walt Disney Pictures

Uno degli aspetti più complicati dell’uscita di un nuovo progetto cinematografico è la possibilità che scenda al di sotto delle aspettative quando si tratta della massiccia pressione del botteghino. E mentre alcuni di questi film consentono a prestazioni poco brillanti al botteghino di offuscare la loro reputazione per sempre, altri film sono stati sostenuti negli anni successivi per riemergere come un vero e proprio classico di culto, come è esattamente il caso dei film del 1993 Hocus Pocus.

Diretto da Kenny Ortega, la stravaganza fantasy vede protagonista il suo trio di attrici principali – Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy – nei panni delle sorelle Sanderson, che sono anche streghe sadiche che si nutrono di bambini umani per mantenere la loro eterna giovinezza. Tuttavia, quando l’adolescente locale Max Dennison accende inconsapevolmente la Candela Fiamma Nera, le streghe vengono resuscitate ad Halloween dopo essere state impiccate centinaia di anni fa e intraprendono una ricerca per nutrirsi dell’anima della sorella di Max, Dani.

tramite Walt Disney Pictures

Negli anni successivi alla sua uscita, il film si è consolidato come un punto fermo di Halloween ed è spesso incluso in varie maratone sulle reti televisive di tutto il paese durante il mese di ottobre. Tuttavia, il suo successo originale è sorprendentemente molto meno impressionante rispetto alla sua attuale eredità. Al suo rilascio, Hocus Pocus ha ricevuto recensioni tutt’altro che favorevoli, che includevano un punteggio mediocre del 39% su Rotten Tomatoes. Inoltre, il film ha incassato solo 8 milioni di dollari, cosa che all’epoca costava effettivamente denaro alla Disney.

Negli ultimi anni, il film è diventato universalmente amato dai fan di Halloween in tutto il mondo, un sentimento a cui fanno eco gli abbonati Disney Plus con gli occhi d’aquila, che apparentemente si stanno preparando per il prossimo sequel del film. Secondo FlixPatrol, Hocus Pocus ha fatto un salto a due cifre per entrare nella Top 30 di Disney Plus, con il film che sta sicuramente cercando un posto nella Top 10 della piattaforma, giusto in tempo per la stagione spettrale.