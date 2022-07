Un thriller di fantascienza degli anni ’90 ingiustamente non apprezzato cerca la verità su Netflix

tramite Orion Pictures

La fantascienza e l’horror sono due generi che non passano mai di moda e combinare i due in teoria raddoppia le dimensioni del pubblico potenziale. Le cose non sono andate proprio così per gli anni ’96 L’arrivoche ha colpito duramente al botteghino, ma il miscuglio non celebrato di più elementi ha almeno raggiunto lo status di classico di culto minore in seguito.

Potrebbe essere impostato per una nuova ondata di rinnovata popolarità, tuttavia, con FlixPatrol che rivela il secondo sforzo alla regia dal futuro Riddick il creatore David Twohy ha stabilito il primo contatto con le classifiche più seguite di Netflix. Potrebbe volerci un minuto caldo prima che il pubblico moderno compri Charlie Sheen come un intrepido astronomo, ma L’arrivo ha un sacco di asso nella manica per coloro che fanno il grande passo.

Il protagonista allitterativo dell’attore, Zane Zaminski, viene licenziato dal suo lavoro dopo aver scoperto una trasmissione radiofonica che proveniva da oltre le stelle, costringendolo a prendere in mano la situazione. Dirigendosi verso il Messico, incontra uno scienziato del clima che studia le anomalie ambientali locali e le loro strade finiscono per incrociarsi in più di un modo.

L’arrivo presepe frammenti di fantascienza vecchia scuola, body horror, intrighi hitchockiani, misteri di omicidi e molto altro, combinandosi per formare una fetta sopra la media di evasione cinematografica che è molto più intelligente di quanto potresti pensare in base alle varie parti necessarie per portare alla vita.

Se puoi ignorare la CGI imprecisa e i salti della logica narrativa, allora L’arrivo vale la pena rintracciare per grattare quei pruriti fantascientifici/horror.