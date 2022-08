Un thriller d’azione dimenticato insegue uno spot a sorpresa n. 1 in streaming

tramite Revolver Entertainment

Ci sono così tanti film disponibili da guardare in così tanti modi diversi su qualsiasi numero di piattaforme, che titoli dimenticati da tempo e trascurati emergono dal nulla per trovare una nuova prospettiva di vita che nessuno vedeva arrivare. L’ultimo vincitore del riconoscimento è il thriller d’azione britannico lo-fi del 2012 Delinquentee sta facendo molto scalpore.

Secondo FlixPatrol, la storia di Peaky Blinders e Bande di Londra la star Joe Cole in cerca di vendetta sui teppisti che hanno brutalmente picchiato la sua fidanzata incinta è diventato il titolo più visto numero uno su iTunes nel Regno Unito, mentre è anche seduto all’ottavo posto nella classifica irlandese e si è comodamente assicurato un posto nella classifica anche il riepilogo globale.

tramite Revolver Entertainment

Nel tentativo di esigere la sua punizione, il Tommy di Cole si fa incarcerare nell’istituto per giovani criminali più famoso e corrotto della Gran Bretagna, dove impara a giocare per avvicinarsi ai suoi obiettivi. Nonostante la sua configurazione generica e l’esistenza sotto il radar, lo sforzo a livello di strada del regista Ron Scalpello ha un forte punteggio di Rotten Tomatoes del 70%.

Le valutazioni degli utenti sono leggermente inferiori al 53 percento, ma un film che un numero enorme di persone potrebbe non aver mai nemmeno sentito parlare di diventare il più grande successo su un servizio come iTunes completamente dal nulla è un risultato tanto straordinario quanto inaspettatamente bizzarro . Poi di nuovo, i grafici on-demand generano sorprese quasi ogni giorno, quindi forse non è un gran shock per Delinquente essere trascinato scalciando e urlando di nuovo nella luce.