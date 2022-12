Un thriller d’azione classico di tutti i tempi protesta la sua innocenza in streaming

Chiunque pensi che la pratica di trasformare i classici programmi TV in film di successo sia un fenomeno abbastanza nuovo non ha bisogno di guardare oltre Il fuggitivoil classico thriller d’azione del 1993 che si è rivelato così eccezionale che tutti hanno perdonato e dimenticato che è stato adattato dall’omonima serie TV che è andata in onda per 120 episodi tra il 1963 e il 1967.

Oltre a incassare l’incredibile cifra di 369 milioni di dollari al botteghino con 44 milioni di dollari, la corsa da brivido non-stop è entrata nell’aria rarefatta per un film di genere gradito al pubblico, assicurandosi sette nomination all’Oscar tra cui quella per il miglior film, con Tommy Lee Jones che si è aggiudicato il miglior attore non protagonista trofeo per la sua svolta iconica nei panni del brizzolato maresciallo statunitense Samuel Gerard.

tramite Warner Bros.

Ha persino finito per dirigere uno spin-off che lo ha visto incaricato di rintracciare Wesley Snipes, ma non era la stessa cosa. In effetti, non sarebbe esagerato suggerire che pochi attori d’azione maturi e guidati dai personaggi si sono avvicinati a riconquistare la magia che ha reso Il fuggitivo un evento cinematografico così spettacolare quasi 30 anni fa.

A tal fine, una nuova generazione di abbonati allo streaming è stata attratta dal cinetico giro sulle montagne russe di Andrew Davis fatto di colpi di scena, svolte e doppi incroci, con FlixPatrol che espone Il fuggitivo come se fosse andato in fuga verso l’estremità superiore della lista di controllo mondiale di iTunes. Harrison Ford dell’era di picco fa ciò che sa fare meglio correndo in giro e chiedendo alla gente della sua famiglia, ma questa volta ha la colpa di un uomo con un braccio solo.