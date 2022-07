Un thriller classico con un all-timer di una torsione Shell-Sconvolge gli utenti Netflix

tramite Paramount

È difficile per qualsiasi film classico che arriva con una grande svolta per arrivare a un nuovo pubblico incontaminato nell’era di Internet, quando c’è un’intera generazione là fuori che sa che Darth Vader è il padre di Luke Skywalker o che Bruce Willis vede i morti prima di loro. sono persino riuscito a guardare L’impero colpisce ancora o Il sesto senso per la prima volta.

Tuttavia, se tutto ciò che porta alla sfilata del tappeto è coinvolgente e divertente di per sé, allora c’è ancora molto divertimento da trovare. Che sappiano o meno come va a finire, gli utenti di Netflix si sono rivisti o hanno lasciato le mascelle per terra dal classico thriller legale del 1996 Paura Primordiale.

Il ruolo decisivo della carriera di Edward Norton, che gli è valso una nomination all’Oscar e una vittoria al Golden Globe come miglior attore non protagonista, l’emergente recita nei panni di un chierichetto accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago. L’avvocato difensore di Richard Gere è incaricato del caso, ma scopre rapidamente che la verità è molto più complicata di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare.

Non entreremo in spoiler qui (anche se è un film di 26 anni), ma lo segnaliamo Paura Primordiale è proprio sul punto di entrare nella Top 20 globale di Netflix, secondo FlixPatrol. Anche senza il grande colpo finale di tutti i tempi, sarebbe comunque un esercizio estremamente compiuto in termini di tensione e atmosfera, ma non va mai meglio di quanto non faccia alla prima visione per ragioni incredibilmente ovvie.