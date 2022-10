Un successo dormiente di fantascienza ritorna in streaming per forzare la mano del destino

tramite Universal

Avresti pensato a un thriller fantascientifico lucido e lucido che vanta un concetto intrigante adattato da una delle indubbie icone del genere che vantava un cast costellato di star, ottenuto ottime recensioni da parte di critici e fan, prima di recuperare il suo budget due volte e mezzo al botteghino vivrebbe a lungo nella memoria, ma L’Ufficio di adeguamento è stato da tempo lasciato indietro dalla cultura pop.

L’opera d’esordio dietro la macchina da presa dello sceneggiatore e regista George Nolfi è stata accompagnata da Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, John Slattery, Terence Stamp, Pedro Pascal e molti altri per raccontare la storia del politico in ascesa di Damon che cerca letteralmente di cambiare il suo stesso destino in modo da poter stare con il ballerino di Blunt.

Nel mondo di L’Ufficio di adeguamento, tuttavia, il destino è una cosa molto fisica e reale, con un’organizzazione oscura che lavora nell’ombra per garantire che tutti rimangano sul proprio percorso preselezionato. Naturalmente, questo non sta molto bene ai nostri protagonisti, che corrono per cercare di vedere se hanno le carte in regola per sfidare le leggi stesse della natura.

Basato sul racconto di Philip K. Dick Squadra di regolazionec’è molto da apprezzare in un film di genere dal ritmo frenetico che offre molto spettacolo per accompagnare il suo sottotesto tematico da accarezzare il mento, mentre l’ensemble è affidabile come ti aspetteresti data la loro rispettiva reputazione e talento.

È passato più di un decennio da allora L’Ufficio di adeguamento è arrivato e se ne è andato in un lampo, ma il pubblico di casa ha deciso che ne vale la pena. Per FlixPatrol, la gemma ingiustamente dimenticata ha cavalcato una nuova ondata di slancio su iTunes, che è il minimo che si merita.