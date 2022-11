Un serial killer thriller che è stato bandito e bombardato svela la corruzione in streaming

Molte persone hanno lamentato la fine del thriller dal budget decente rivolto a un pubblico più anziano, ma quando i risultati finanziari si rivelano disastrosi come nel 2015 Bambino 44puoi capire perché i principali studi sono così riluttanti ad aprire i loro libretti degli assegni.

Con un budget di $ 50 milioni, il thriller misterioso della Guerra Fredda si è fatto strada zoppicando verso un disastroso bottino al botteghino di soli $ 13 milioni. Il fatto che sia stato ampiamente stroncato non ha aiutato, come evidenziato dai rispettivi punteggi di Rotten Tomatoes del 27 e 42 percento da parte di critica e pubblico, ma il film ha anche generato un sacco di brutte voci in tutta Europa.

Le cose si sono surriscaldate a tal punto che il Ministero della Cultura russo ha bloccato una proiezione anticipata prima di vietarla, e lo stesso ministro ha fatto esplodere il modo in cui la sua gente era stata dipinta come “sub-umani fisicamente e moralmente bassi”, arrivando persino a paragonare a Il Signore degli Anelli e la sua rappresentazione di Mordor.

Bambino 44 è stato accantonato anche in Bielorussia, Ucraina, Kazakistan e Kirghizistan, mentre la sua uscita è stata posticipata di sei mesi in Georgia. Non è una bella situazione per un costoso pezzo in costume con Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Vincent Cassell, Jason Clarke, Paddy Considine, Charles Dance e altri in cui ritrovarsi, ma un piccolo peccato è che il sepolto bomba ha svelato la corruzione sistemica nelle classifiche di streaming.

Secondo FlixPatrol, gli abbonati di Starz sono stati più che felici di scoprire l’esito dell’agente della polizia segreta caduto in disgrazia di Hardy che ha unito le forze con il generale di Oldman per arrestare un serial killer che depreda i ragazzini, anche se li mette nel mirino dei vertici che hanno orchestrato un insabbiamento per tutto il tempo.