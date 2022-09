Un sequel horror preferito da un cult è nel mezzo di una celebrazione attesa da tempo

tramite 20th Century Fox

Anche se il franchise è stato costantemente incoerente per 35 anni, qualsiasi si rispetti Predatore un fan ha sicuramente un debole e un amore eterno per il sequel di Stephen Hopkins del 1990 ambientato nelle strade assolate di Los Angeles.

Spostare l’azione in una giungla di cemento anziché in quella letterale è stata una decisione creativa ingegnosa, ma potrebbe scioccare molte persone nello scoprire che predatore 2 è sia la voce con le peggiori recensioni che con il minor incasso dell’intera serie standalone (crossover a parte), in virtù di un punteggio del 32% di Rotten Tomatoes e di un bottino al botteghino di soli $ 57 milioni.

Tuttavia, dimostrando che i favoriti del culto resistono nonostante la loro reputazione, un intrepido Redditor ha suggerito che non solo predatore 2 la migliore voce della saga di fantascienza al di fuori dell’originale, ma è anche uno dei migliori sequel horror di tutti i tempi.