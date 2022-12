Un sequel d’azione marginalmente superiore entra nella Top 10 degli streaming

Se ti venisse chiesto di nominare wrestler professionisti che si sono dedicati alla recitazione, ovviamente nomineresti Dwayne Johnson, John Cena e Dave Bautista, e forse Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin o persino The Miz se spinto. Stu Bennett sicuramente non sarebbe tra loro, ma Io sono vendetta: rappresaglia ciò nonostante gli ha dato un franchise d’azione tutto suo.

Sotto il suo ring name di Wade Barrett, l’inglese ha riscontrato un discreto successo all’interno del cerchio quadrato prima di concentrare le sue energie sul commento, mentre si è anche messo da parte come burbero sostenitore del grande schermo. Io sono la vendetta potrebbe essere stato uno sforzo solo VOD che ha ottenuto un punteggio di Rotten Tomatoes poco interessante del 38 percento, ma era comunque abbastanza buono da giustificare un sequel.

tramite Saban Films

In una svolta sorprendente degli eventi, Ritorsione è andato meglio tra i critici rispetto al suo predecessore con un punteggio del 44% sul sito di aggregazione, sebbene sia la valutazione degli utenti del 16% a destare preoccupazione. Prima che tu chieda basandoti interamente sul suo status di thriller britannico guidato dalla vendetta a basso budget, sì, Vinnie Jones fa ovviamente la sua comparsa.

Non è certo un’arte elevata, ma c’è chiaramente qualcosa nello sparatutto standard che ha attirato gli abbonati di Paramount Plus, osservando come il film ha fatto colpo nelle classifiche degli spettatori della piattaforma. Per FlixPatrol, Io sono vendetta: rappresaglia è diventato uno dei primi 10 successi in 17 paesi per finire come il terzo titolo dello streamer più visto a livello globale, anche se stiamo faticando a pensare a qualsiasi motivo per cui…