Un sequel dalla bocca cattiva di una commedia di grande successo si rianima in streaming

Seth MacFarlane è uno dei moderni maestri della commedia, soprattutto considerando la sua esilarante serie di grandi successi I Griffin ha funzionato per oltre 20 stagioni. Tra il successo molto pubblicizzato della sitcom della Fox, MacFarlane ha rivolto leggermente la sua attenzione alla commedia cinematografica quando ha debuttato alla regia con la commedia di grande successo del 2012 Ted. Con il successo del film, MacFarlane ha seguito il sequel di gran lunga inferiore del 2015, Ted 2.

In Ted 2, Mark Wahlberg riprende il ruolo di John Bennett, un bostoniano con un forte legame con il suo piccolo orsacchiotto Ted. Dai Thunder Buddies impegnati in attività subacquee all’esplorazione di ulteriori scenari sboccati, MacFarlane mirava a capitalizzare il successo commerciale e critico dell’originale. Insieme a Wahlberg nel cast stellato ci sono Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi, Jessica Bart, John Slattery e Morgan Freeman, che individualmente offrono performance indimenticabili.

Nonostante i piani di MacFarlane di ricreare il successo dell’originale, i critici senza fronzoli essenzialmente non ne avevano niente. E mentre Ted 2 è senza dubbio una vittoria al botteghino, il suo punteggio del 44 percento tutt’altro che favorevole su Rotten Tomatoes indica la sua incapacità di soddisfare il plauso del suo umoristico predecessore.

Tuttavia, dove c’è una sovrabbondanza di commedie satiriche e cameo di celebrità, ci sono abbonati in streaming con gli occhi d’aquila che sono presenti per godersi a fondo il contenuto, con molti che trascorrono i fine settimana a guardare il sequel comico. Secondo FlixPatrol, Ted 2 è saltato in spazi a due cifre durante il fine settimana per intrufolarsi nei film più visti di Amazon Prime, con il sequel che si è comportato bene in una varietà di paesi in tutto il mondo.