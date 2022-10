Un sequel che non è stato all’altezza delle aspettative affronta il passato in streaming

tramite Eon Productions

Aver consegnato l’unica rata di maggior incasso nella storia del James Bond franchise, che rimane l’unico dei 25 finora a varcare la soglia del miliardo di dollari, Sam Mendes avrebbe saputo esattamente in cosa si stava cacciando quando sarebbe tornato alla sedia del regista per un altro round dopo Caduta del cielo. A seconda di chi chiedi, però, Spettro era un solido successore di un classico di tutti i tempi 007, o un disastro assoluto e deludente.

Non è affatto tra i livelli più bassi delle avventure di spionaggio giramondo, ma i punteggi di Rotten Tomatoes del 63 e del 61 percento da parte di critica e pubblico sono molto indietro rispetto ai conteggi del 92 e dell’86 percento di Caduta del cielo. Appoggiandosi al classico Bond più di qualsiasi altra uscita di Daniel Craig, il mito autonomo che aveva stabilito nel ruolo del protagonista si è fatto in quattro e si è legato in nodi cercando di infilare troppi aghi contemporaneamente.

Una continuazione diretta di Casinò Royale, Quantum di consolazionee Caduta del cielo, Spettro ha anche riportato la nefasta organizzazione del titolo, con Christoph Waltz a fare il giro di Blofeld. Alla fine sembrava tutto troppo imbottito, con la trama e il personaggio che passavano regolarmente in secondo piano a cenni del capo, strizzatine d’occhio ed esplosioni luccicanti, il che non era il modo in cui il ruolo del protagonista.

Ciò nonostante, Spettro è emerso dalle macerie per rispolverarsi, sfuggire al relitto delle critiche e trovare una nuova casa ai vertici delle classifiche di streaming. Secondo FlixPatrol, la scappatella che divide le opinioni è balzata di 15 posizioni nelle classifiche mondiali di Prime Video da ieri, ma vedremo se qualche opinione finirà per cambiare.