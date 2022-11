Un professore di letteratura gotica elogia “Twilight” per i suoi vampiri vegetariani

Laura Westerngard, Ph.D. ha elogi per i vampiri in La saga di Twilight per la loro pratica del vegetarianismo.

Mentre stava analizzando una raccolta di film sui vampiri per Fiera della vanità, l’esperto di letteratura gotica indicò la virtù dell’esercizio della temperanza da parte dei vampiri nonostante la loro ricchezza e prosperità materiale. Spiegando il significato culturale della metafora, ha detto:

“Twilight è un fenomeno interessante. Edward non è considerato un estraneo seducente che dovremmo evitare. Ma lui e la sua famiglia rappresentano ciò a cui dovremmo aspirare. Hanno ricchezza, hanno macchine, bellezza perfetta, hanno forza. E forse la cosa più importante, hanno moderazione. Perché sono vampiri vegetariani, e questo ha colpito una corda. Sono diventati un tale fenomeno culturale”.

Il dottor Westerngard è rimasto colpito dall’evoluzione dei vampiri in La saga di Twilight. Ha sottolineato che, sebbene condividano molte somiglianze con le interpretazioni passate, sembrano anche alleggeriti da alcuni degli elementi più restrittivi dell’esistenza del mostro.

“Il Crepuscolo i vampiri si allineano con molte delle raffigurazioni che abbiamo visto nel corso dei secoli. In altri modi, divergono. Quando arriviamo a Crepuscolo, i vampiri tecnicamente possono uscire al sole. Non li indebolisce, ma li espone per la loro vera natura. La loro pelle di diamante, tuttavia, gioca proprio nella stessa idea che rappresentano l’apice dello status, la bellezza”.

Descrivere ciò che lei pensa rende il Crepuscolo vampiri così avvincenti, indica la fusione di due concetti dei precedenti film di sanguisughe. Dal suo punto di vista, la serie è un matrimonio della ricchezza vista in Dracula (1931) con lo stile giovanile di Joel Schumacher I ragazzi perduti (1987).

“Tirano [Dracula’s] La classe e la ricchezza di Bela Lugosi insieme I ragazzi persi‘appariscente cultura giovanile e creare questo nuovo mostro che tutti vogliono essere o essere con. Sono l’apice delle aspirazioni capitaliste del 21° secolo”.

La saga di Twilight è un adattamento dei romanzi omonimi di Stephanie Meyer. Una raccolta di cinque film racconta la storia d’amore dell’adolescente Bella Swan (Kristin Stewart), del suo amante vampiro, Edward Cullen (Robert Pattinson), e della sua ricca famiglia. Poiché i Cullen si sono mimetizzati con successo e hanno raggiunto uno status elevato nella società, Bella sviluppa il desiderio di rinunciare alla sua vita mortale per diventare un vampiro.

Parte di ciò che fa La saga di Twilight unico è che le storie sono raccontate attraverso lo sguardo femminile. Il primo film è stato scritto da Melissa Rosenberg (Jessica Jones) e diretto da Catherine Hardwicke (Tredici). La storia ha colpito le persone che guardano il cinema nella misura in cui hanno persino ispirato il romanzo di EL James, Cinquanta sfumature di grigio (2011).

Finora, i film hanno incassato ben 3,4 miliardi di dollari al botteghino internazionale.

La saga di Twilight è in streaming su Netflix.