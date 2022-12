Un pastore di nerf dall’aspetto trasandato dichiara che nessun sequel è migliore dell’originale e i fan di “Star Wars” stanno contrattaccando

Un’opinione molto impopolare sta scatenando una tempesta di fuoco online, mentre i fan del sequel reagiscono alla bestemmia contro alcune delle più grandi uscite del cinema.

L’utente di Twitter @catturd2 ha suscitato un discorso appassionato quando hanno proclamato allegramente di “non aver mai visto un sequel migliore del film originale”. Questo sacrilegio del sequel ha rapidamente stimolato il dibattito online, poiché gli utenti hanno invaso Twitter con i numerosi meravigliosi follow-up che il mondo cinematografico ha vissuto nel corso degli anni.

La dichiarazione ha strofinato Guerre stellari fan, in particolare, nel modo sbagliato, spingendo così L’impero colpisce ancora alla tendenza quando gli utenti sono saltati in difesa del film. Una ricchezza di Guerre stellari i lealisti hanno sottolineato le molte buone qualità del film, che si riflettono nella colonna sonora di Rotten Tomatoes. Sul sito di aggregazione delle recensioni, il Guerre stellari sequel vanta un punteggio leggermente più alto rispetto al suo predecessore, dimostrando che le orde di fan che sorpassano Twitter hanno ragione.

Dark Knight, Empire Strikes Back- custodia=chiusa. — metallicallah (@MetallicAllah) 6 dicembre 2022

L’impero colpisce ancora. La carneficina è iniziata. 🤣😅💪😎 — Rob Biats alias Star Merry-Clause MD (@rwbiats) 6 dicembre 2022

Anche un certo numero di altri film sequel sono stati pubblicizzati come superiori agli originali, poiché le persone hanno inondato Twitter di prove della follia di @ catturd2. Rilasci stellari come Il Padrino II, Star Trek II: L’ira di Khan, Terminatore 2 e Il Cavaliere Oscuro tutti uniti Impero nella ripartizione di Twitter dei migliori sequel. Nessuno era così abbondante come il secondo Guerre stellari film, tuttavia, che continua a sporcare assolutamente la sezione dei commenti del tweet di @ catturd2.

Terminator 2. Nessuna domanda. Non ci sono commenti. Solo fatti. — Dean Nye (@Dean_Nye) 6 dicembre 2022

Empire Strikes BackWrath of KhannAliensTerminator 2La spia che mi ha scopatoSuperman 2Spider-Man 2Armata delle tenebre — Loveable Nerd (@loveablenerd) 6 dicembre 2022

Le persone hanno parlato e sono in netto disaccordo con @catturd2. Il mondo cinematografico è assolutamente pieno di sequel e trequel stellari, ma nessuno può competere con la gloria che è L’impero colpisce ancora. Il secondo Guerre stellari il film funge da ottimo esempio del potenziale dei sequel e sembra improbabile che @ catturd2 – o qualsiasi altro utente di Twitter, se è per questo – lo dimenticheranno presto.