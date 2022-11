Uno dei migliori nuovi duetti creativi dell’horror ha continuato un’eccellente serie di successi con il loro ultimo film, dimostrandosi ancora una volta i migliori promettenti.

Il nuovo film di Aaron Moorhead e Justin Benson Qualcosa nello sporco ha avuto un’ottima accoglienza durante la sua corsa ai festival cinematografici, ma ora è disponibile per l’home entertainment. Se ti piace un film horror di fantascienza eccezionalmente minimalista, questo è sicuramente per te.

Il film vede anche i registi interpretare i suoi due ruoli principali, con loro che concepiscono e realizzano il film con una troupe ridotta a 12 persone nel loro appartamento. Sicuramente ispirato al blocco della pandemia, utilizza la sua ambientazione minimalista in modo eccezionale. Il film li vede sperimentare un evento cosmico soprannaturale dalle loro finestre prima che pensino a come trasformarlo in un esercizio per fare soldi.

Ora, il film è disponibile per il noleggio da Amazon, Google Play e YouTube, permettendoti di coprire praticamente tutte le basi. Vale la pena il canone di noleggio e una vera gemma nascosta di cui puoi vantarti con i tuoi amici.

Incredibilmente ben accolto, ha ricevuto elogi nel circuito dei festival e attualmente si trova al 90 percento su Rotten Tomatoes mentre il mondo apprende lentamente della sua esistenza. Considerando il precedente lavoro del duo su film come L’Infinito e Sincronicoquesto è un film molto interessante da seguire.

Qualcosa nello sporco è stato presentato in anteprima al Sundance nel gennaio 2022, il che significa che è stata una vera stranezza da trovare. Da allora, Moorhead e Benson hanno visto i loro episodi di Cavaliere della Luna rilasciato così come la conferma che stanno dirigendo la seconda stagione di Loki.