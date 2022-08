Un mucchio di spazzatura costellato di stelle vive l’alta vita in streaming

tramite Lionsgate

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che Johnny Depp è stato considerato un valido protagonista, ma anche prima che la sua carriera sbandasse in modo molto pubblico, film come Mortecai ha sottolineato perché la sua stella stava già iniziando a svanire prima ancora di aver messo piede in un’aula di tribunale.

Compiaciuto, autoindulgente e orribile in ogni occasione, il criminale alla vecchia maniera pensa che sia molto più intelligente e molto più divertente di quanto non sia in realtà, con critici e pubblico che non perdono tempo a voltare le spalle Jurassic Park, Missione impossibilee Uomo Ragno il sesto lungometraggio dello scrittore David Koepp come regista.

Depp interpreta il personaggio del titolo, un affascinante aristocratico britannico e mercante d’arte senza scrupoli, che lotta per sbarcare il lunario per continuare a godersi lo stile di vita sontuoso a cui è abituato. Quando viene incaricato dall’MI5 di rintracciare un dipinto rubato, viene coinvolto in una caccia a schiaffi per il bottino che coinvolge varie parti nefaste, a causa della presunta presenza di un codice nascosto all’interno dell’opera d’arte che porta a una scorta d’oro perduta.

Anche con Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Jeff Goldblum e Olivia Munn nel cast, Mortecai è stato un disastro. Non solo non è riuscito a recuperare il budget di 60 milioni di dollari al botteghino, ma i rispettivi punteggi di Rotten Tomatoes dell’11 e del 30 percento da parte di critici e utenti sottolineano quanto sia rimasto impressionato chiunque abbia assistito al film in prima persona.

Eppure, la colossale catastrofe cinematografica ha cospirato per trovare un punto di riferimento nello streaming, con FlixPatrol che lo rivela Mortecai ha tirato un’altra rapina per finire come uno dei titoli più visti sulla piattaforma supportata da pubblicità di Amazon Freevee.