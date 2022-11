Un MCU Hopeful’s Revenge Actioner “Alice” abbatte le classifiche di streaming

Istituto Sundance

Con il Marvel Cinematic Universe uno dei più grandi franchise multimediali probabilmente mai esistiti, non sorprende che gli attori stiano alzando le mani per unirsi e far parte di un’istituzione culturale.

Stella emergente recente di No Keke Palmer ha adorato alimentare le voci sulla sua entrata nel MCU come X-Men’s Rogue e sul suo film di vendetta del 2022 Alice sta facendo di tutto per farla entrare nella conversazione mainstream con un grande debutto in streaming. L’omaggio ai film Blaxploitation degli anni ’70 e ’80 cerca vendetta nelle classifiche.

Alice è il debutto alla regia di Krystin Ver Linden, che ha intrapreso il compito monumentale di realizzare un thriller di vendetta sulla schiavitù con Palmer che ha reso omaggio diretto a uno dei primi grandi film di Blaxploitation usciti a Hollywood, Coffe. Il pubblico è stato colpito da ondate di nostalgia con il debutto di Hulu del film che è andato dritto al primo posto.

Palmer interpreta una donna schiava di nome Alice del 1800 che si ritrova sorprendentemente trasportata nel 1973, con la vendetta saldamente nella sua mente. Cercando di correggere i torti storici dimenticati da molti dei locali georgiani, diventa l’ultima femme fatale.

La performance di Palmer è stata elogiata dalla critica dopo il suo debutto al Sundance, ma ha visto arrivare recensioni per lo più negative. Seduto a un disagio del 29 percento su Rotten Tomatoes, la sua recente rinascita sullo streaming potrebbe essere proprio ciò di cui ha bisogno per ottenere un pubblico più mainstream.

Sempre benvenuta in ogni film è un’apparizione a sorpresa del rapper Common, mentre di Trainspotting Jonny Lee Miller appare come uno schiavista spietato e malvagio che si sente molto lontano dal suo ruolo nel film scozzese del 1996.

Alice è disponibile per lo streaming su Hulu.