Un inquietante mistero di omicidio restringe i sospetti su Netflix

via Saban

Dimostrando una volta per tutte che un cast di talento non è sufficiente per elevare materiale mediocre basato sulla sola forza di volontà, L’impiegato notturno ha pasticciato un concetto interessante e un elenco pieno di attori acclamati per offrire un mistero che era significativamente inferiore alla somma delle sue parti.

Nonostante la presenza di Tye Sheridan, Helen Hunt, Ana de Armas e John Leguizamo in ruoli chiave, il thriller poliziesco crudo dello scrittore e regista Michael Cristofer ha ottenuto rispettivamente il 37% e il 31% di Rotten Tomatoes da critica e pubblico, ma è riuscito ad attirare in più di pochi curiosi abbonati Netflix.

Essendo stato originariamente aggiunto alla piattaforma nel giugno 2020, quattro mesi dopo un’uscita nelle sale limitata, L’impiegato notturno è tornato nell’elenco globale dei più visti del servizio di streaming per FlixPatrol, anche se è garantito che lascerà più di una vista agli abbonati che predicono tutti i principali ritmi della trama molto prima che accadano.

Il personaggio del titolo di Sheridan diventa il principale sospettato quando una donna viene uccisa durante il suo turno in un hotel, ma finisce per costringersi all’azione per impedire all’assassino di reclamare una seconda vittima dopo aver stabilito una connessione immediata con il residente di de Armas Andrea , il tutto mentre le indagini sulle sue presunte azioni avanzano.

I misteri dell’omicidio stanno tornando di moda, ma non rimarranno popolari a lungo se finiranno per essere banali e al limite dei cliché come L’impiegato notturnoanche se si sta rivelando abbastanza divertente da tenere occupate le masse di Netflix per un paio d’ore questo fine settimana.