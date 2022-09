Un incontro in acque profonde ha persone che pensano che l’alieno di “No” sia reale

Questo confronto non è affatto inverosimile. Secondo IBC365, Peele ha cercato l’aiuto di un professore di ingegneria CalTech per aiutare a sviluppare il design di Jean Jacket, nonché i suoi movimenti e comportamenti. La biologia marina, in particolare quella delle meduse, è stata una delle principali fonti di ispirazione nel processo.

Le caratteristiche di Jean Jacket derivano anche dai sistemi di propulsione ionica e dagli origami per le sue capacità di mutaforma. L’anime degli anni ’90 Neon Genesis Evangelion è anche citato da Peele come riferimento per il suo minimalismo e il suo “flair di design biomeccanico”. Se c’è qualcosa NO ci ha insegnato, non è sfruttare le specie animali per lo spettacolo, quindi forse è meglio lasciare il mare profondo e le sue gigantesche gelatine fantasma da soli.

Per un vero caso di arte che imita la vita, NO è ora disponibile per il noleggio su VOD. Dovrebbe essere trasmesso in streaming su Peacock entro la fine dell’anno.