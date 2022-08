Un improbabile successo di videogiochi passa attraverso gli ingranaggi dello streaming

tramite Disney

Essendo diventato un nome familiare grazie al suo ruolo iconico come Breaking BadJesse Pinkman, che gli è valso anche tre vittorie ai Primetime Emmy, la prima mossa di Aaron Paul dopo aver lasciato il mondo della metanfetamina alle spalle lo ha visto provare a diventare un eroe d’azione nell’adattamento di un videogioco Bisogno di velocità.

Dall’esterno, guardando dentro, è stata una decisione discutibile quando la lunga storia del genere è stata a malapena disseminata di classici, ma il pedale del regista Scott Waugh sul thriller d’azione metal ha avuto molto più successo di quanto la maggior parte delle persone probabilmente ricordi. Infatti, Bisogno di velocità è una delle traduzioni da console a schermo più redditizie mai realizzate, arrivando a ben 203 milioni di dollari al botteghino con un budget di 66 milioni di dollari, prima di generare oltre 10 milioni di dollari dalle vendite di DVD e Blu-ray durante il suo primo mese in poi vendita negli Stati Uniti.

Come ti aspetteresti, le recensioni non sono state esattamente stellari, con critici e pubblico che hanno entrambi storto il naso a Bisogno di velocità sulla base dei rispettivi punteggi del 22 e 57 percento su Rotten Tomatoes. C’è un discreto caos veicolare da trovare lungo la strada, ma è difficile farsi coinvolgere in un complotto così palesemente ridicolo, uno che vede il meccanico di Paul incastrato per un crimine che non ha commesso e mandato in prigione, prima che cerchi vendetta sui suoi liberarsi partecipando a una corsa campestre che trova la legge alle calcagna.

Non ha senso, quindi, ma forse non abbastanza per gli abbonati iTunes, che si sono presi la responsabilità di rivisitare Bisogno di velocità in numero sufficiente per vederlo atterrare nella lista di controllo mondiale della piattaforma, secondo FlixPatrol.