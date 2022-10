Un horror da brivido per il corpo classificato R si occupa dei suoi demoni su Disney Plus

tramite Hulu

Disney Plus è diventata la casa dell’intrattenimento per famiglie di successo dei vari titani sotto lo stendardo di Mouse House che include il Marvel Cinematic Universe, Guerre stellari, Pixar e molto altro. Tuttavia, grazie all’espansione Star per i paesi in cui Hulu non è disponibile, piacciono gli incubi R-rated Matriarca sono stati liberati da abbonati ignari.

L’ultimo film dello scrittore e regista Ben Steiner è stato presentato in anteprima lo scorso venerdì sia su Hulu che su Disney Plus, eppure non è ancora riuscito a entrare nella lista dei più visti del primo. In una serie di eventi scioccante sotto più di un aspetto, però, l’inquietante chiller è diventato uno dei titoli più visti su quest’ultimo.

Secondo FlixPatrol, Matriarca ha immediatamente preso il suo posto nella Top 20 globale della piattaforma, grazie a numeri di visualizzazione costantemente elevati in una miriade di paesi, principalmente in Europa. Un punteggio dell’80% su Rotten Tomatoes e il 38% di valutazione degli utenti indicano che stiamo parlando di una storia di terrore estremamente divisiva, ma il pubblico ha già parlato giocando sul proprio dispositivo preferito.

Jemima Rooper interpreta Laura Birch, che fugge dalla città e torna nella sua casa d’infanzia in seguito a un’overdose dopo aver ricevuto un invito dalla madre separata. Naturalmente, la nostra protagonista spera che tornare nella campagna appartata le schiarisca le idee e la aiuti a fare il punto su ciò che verrà dopo, solo per scoprire presto che i demoni che temeva di affrontare sono sia figurativi che letterali.

Decisamente antiquato nell’ambientazione, nella premessa e nell’esecuzione, è chiaro che l’opinione varia Matriarca sulla base delle prime risposte, ma è già diventato un enorme successo sul più improbabile degli streamer.