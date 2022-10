Un horror brillantemente agghiacciante considerato uno dei migliori ritorni dell’anno per terrorizzare in streaming

Immagine tramite 20th Century Studios

L’horror è senza dubbio un genere sempre popolare che fa tornare gli spettatori sempre di più, e con un anno rivoluzionario per l’horror come il 2022, non è certo un grande shock che i fanatici del genere siano ansiosi che un particolare film spettrale faccia il suo tanto atteso debutto in streaming – e questo sarebbe in riferimento a Barbaro.

Rilasciato a settembre, il veicolo Zach Cregger ha cercato di trasmettere un’esperienza contorta di Detroit agli spettatori, che hanno sicuramente trovato molto di cui essere affascinati. Detto questo, Barbarian ha facilmente messo in ombra molti altri film horror durante i mesi estivi, tra cui Nope di Jordan Peele e Men di Alex Garland, entrambi titoli di una sola parola che non sono riusciti a eguagliare il fascino del debutto alla regia di Cregger.

Più di un mese dopo la sua tanto discussa uscita nelle sale, i fan dell’horror sono ora felicissimi di apprendere che il film horror è disponibile per lo streaming su HBO Max e Star Plus. E mentre molti levrieri sono alle stelle per le notizie recenti, altri si stanno proteggendo gli occhi mentre osservano la natura pura e terrificante del film.