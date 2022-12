Un gruppo di M3GAN che ballano al ritmo di Taylor Swift alla premiere è la cosa più spaventosa che vedrai tutto l’anno

Non è che Taylor Swift avesse un disperato bisogno di maggiore visibilità, ma un picco raramente è sgradito. A tal fine, potrebbe averne ricevuto uno in ottobre, quando abbiamo dato il nostro primo sguardo M3GANche è stato confezionato con un inquietante remix di “It’s Nice to Have a Friend”, che evoca ricordi dei giorni promozionali di Jordan Peele Noi e il trattamento simile assegnato a “I’ve Got 5 On It” di Luniz.

In ogni caso, probabilmente non ascolteremo mai più quella particolare fetta di T-Swift allo stesso modo, poiché ora sembra destinata a essere sinonimo del nuovo robot assassino preferito da tutti e un fenomeno inquietante al recente M3GAN premiere ha solo bruciato un’associazione nuova di zecca, altrettanto agghiacciante nel nostro subconscio.

Dopo aver arruolato una squadra di ballo composta da sosia di M3GAN (si spera con meno tendenze violente), gli organizzatori della premiere li hanno fatti fluttuare e passare stranamente a una versione inedita di “È bello avere un amico”, eliminando ancora più innocenza dal già- melodia compromessa.

Come se questo carburante da incubo di una danza non fosse abbastanza, di certo non ha aiutato il fatto che la troupe sia rimasta nel personaggio dopo il fatto, ruotando meccanicamente e in generale facendo tutto ciò che era in loro potere per convincerci che non erano umani, il che è un pensato che i nostri nervi non possono davvero permettersi di intrattenere a questo punto.

È difficile dire se il film stesso ci farà sbattere il pulsante no come ha fatto questo ballo, poiché molte delle prime reazioni hanno elogiato lo status di icona istantanea di M3GAN e la gestione esperta della satira sociale. Poi di nuovo, supponiamo che vengano chiamate “bambole raccapriccianti” per un motivo.

Quindi, dovremo vedere quanto la vera bambola ci fa venire i brividi quando M3GAN uscite nelle sale il 6 gennaio 2023.