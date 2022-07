Un furto che non è riuscito a rubare una buona recensione Hoodwinks Streamers

tramite Lionsgate

Se fatta bene, vale sempre la pena dare un’occhiata alla spensierata commedia della rapina quando vuoi rilassarti con qualcosa che è in parti uguali non impegnativo e divertente, ma quando va terribilmente storto, però, finisci con qualcosa come quello del 2018 La truffa è attiva.

C’era un sacco di talento davanti alla telecamera, ma il regista James Oakley ha finito per puntare zero su due. Il primo lungometraggio del regista Il diavolo che conosci è stato girato nel 2005 ma non è stato rilasciato per altri otto anni, mentre il suo secondo sforzo (che ha richiesto cinque o 13 anni per arrivare a seconda di come lo si guarda) ha segnato un grosso zero su Rotten Tomatoes.

Uma Thurman, Tim Roth, Maggie Q, Parker Posey, Alice Eve, Sofia Vergara e Stephen Fry sono tutti capaci e pienamente meritevoli di molto meglio di così, e una volta arrivate le recensioni per indicare che nessun critico ha apprezzato La truffa è attivaè diventato perfettamente chiaro il motivo per cui Lionsgate aveva deciso di ritirare l’uscita nelle sale a favore di un lancio su richiesta, con soli $ 220.000 prelevati dai multiplex.

Tuttavia, gli abbonati in streaming con le loro aspettative adeguatamente basse sembrano divertirsi La truffa è attiva, almeno in base alle prestazioni della funzione con panoramica unanime questo fine settimana. Secondo FlixPatrol, il furto criminale dimenticato che segue la coppia di truffatori di Thurman e Roth che escogita un complotto per rubare abbastanza gioielli per tenerli fuori dai debiti (e dai guai) con la mafia è diventato uno dei titoli più visti su Prime Video, per ragioni che rimangono sconosciuti e inspiegabili.