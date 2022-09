Un film Marvel d’insieme va in guerra per il controllo delle classifiche di streaming

tramite Walt Disney Pictures

Senza dubbio, il colossale MCU è sinonimo di creazione di successi cinematografici di successo che invitano gli spettatori e i fanatici Marvel di tutto il mondo a sciamare verso il cinema più vicino. E non importa cosa ha da dire il regista Martin Scorsese, i film all’interno dell’ombrello Marvel accumulano guadagni sbalorditivi al botteghino e allegano un’etichetta di budget pesante che alla fine ripaga sempre. Fuori dalla scaletta stellare dei film Marvel, Vendicatori: Infinity War è passato alla storia come uno dei migliori nel catalogo dei supereroi.

Diretto dal celebre duo Joe e Anthony Russo, Vendicatori: Infinity War servito da threequel ai due precedenti Vendicatori film. Mentre i suoi predecessori hanno ricevuto entrambi recensioni favorevoli, la maggior parte degli irriducibili Marvel morirà sulla collina che Infinity War è il superiore Vendicatori film e il migliore indiscusso del MCU di un miglio.

tramite i Marvel Studios

guerra infinita Memorabilmente sfoggia un cast corale e si concentra sul gruppo di supereroi Avengers mentre si scontrano con il supercriminale Thanos per impedirgli di accumulare tutte e sei le potenti Gemme dell’Infinito. Alla fine, il suo cast costellato di stelle e gli esilaranti punti della trama hanno aiutato il film a incassare oltre 2 miliardi di dollari in tutto il mondo e vantare un punteggio di Fresh dell’85% su Rotten Tomatoes.

Anni dopo, la popolarità che circonda il mega-hit dei supereroi rimane ineguagliata, con il film che ora entra in guerra con altri film in streaming per rivendicare il primo posto. Secondo FlixPatrol, Vendicatori: Infinity War è saltato un numero montuoso di posti per intrufolarsi nella Top 10 di Disney Plus, che fa eco all’eredità permanente del film nel cinema.