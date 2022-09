Un film drammatico che non è riuscito a impressionare i critici esce dalla pensione in streaming

Immagine tramite Warner Bros. Pictures

Attore famoso Roberto De Niro ha guidato alcuni dei più grandi film di gangster di tutti i tempi con film come Casinò, Quei bravi ragazzie Calore. Ma verso la seconda metà della sua sbalorditiva carriera, De Niro ha approfondito sempre di più la commedia, e quando le sue abilità nel genere si sono rivelate altamente redditizie, i registi non vedevano l’ora di sceglierlo, il che è esattamente il caso del film del 2015 Lo stagista.

Scritto, diretto e prodotto da Nancy Meyers, De Niro recita nel film drammatico nel ruolo di Ben Whittaker, un pensionato di 70 anni che fa domanda per un ruolo di tirocinio presso un’azienda di moda di successo fondata da Jules Ostin di Anne Hathaway. Inizialmente, Jules è riluttante a includere il ruolo di stage nella sua organizzazione, ma alla fine lei e Ben formano uno stretto legame pieno di momenti autentici tra i due protagonisti.

tramite Warner Bros. Pictures

Nonostante il potere da star del film, i critici impassibili non hanno trovato molto da elogiare e il film si attesta a un mediocre 59 percento su Rotten Tomatoes. Ciò non gli ha impedito di diventare un successo al botteghino e di incassare 195 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 35 milioni di dollari, con un punteggio di pubblico del 73% relativamente buono che indica che è stato ampiamente apprezzato dal pubblico.

Tuttavia, il duo di attori De Niro e Hathaway è senza dubbio ciò che attira la gente nel film, e si scopre che una pletora di abbonati con gli occhi d’aquila ha spinto il film a ritirarsi dalla pensione e scoprire una nuova vita in streaming. Secondo FlixPatrol, Lo stagista ha saltato un numero sbalorditivo di spazi per incidere il suo posto al numero due della Top 10 di HBO Max.

Lo stagista non può essere paragonato a un classico like Incontra i genitorima il lavoro comico di De Niro è chiaramente ancora richiesto.