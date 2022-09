Un film d’azione con un fronte femminile fallito trova fan in streaming

Stefania M. D’Alessandro/Getty Images

Un film incentrato sulle donne che è stato bombardato al botteghino all’inizio di quest’anno sta trovando una nuova vita servizi di streaming.

Il 355 è interpretato da un cast di alto livello tra cui Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger e Penelope Cruz, tra gli altri. Le donne interpretano un gruppo di spie incaricate di impedire ai terroristi di iniziare la terza guerra mondiale. Il titolo del film è tratto dalla vita reale dell’Agente 355, una spia femminile per i coloni durante la Rivoluzione americana.

È stato rilasciato a gennaio e costava circa 50 milioni di dollari, prima della commercializzazione, secondo Slashfilm. Guarda il trailer qui sotto:

Era un film d’azione enorme con stelle del tendone, ma il pubblico non si è fatto vedere. Il film inizialmente ha incassato solo 4,8 milioni di dollari in patria e non ha aiutato il fatto di dover affrontare uno dei più grandi film Marvel di tutti i tempi: Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa.

Fortunatamente, sta prendendo piede durante lo streaming, secondo FlixPatrol. Nonostante la sua valutazione del 24% su Rotten Tomatoes e un punteggio di 4,6 su 10 su IMDB, il film è arrivato nella top ten dello streaming in diversi paesi.

Su Amazon Prime, il film è uno dei più seguiti questa settimana alle Bahamas, in Italia e in Polonia. Su iTunes è tra i primi dieci in Italia e Giappone. È anche arrivato in cima a Netflix, Rakuten, Google e molti altri.

Anche se il film precedente non è stato un successo di critica, o di chiunque altro, ha sempre avuto un punteggio di pubblico elevato, quindi le notizie non sono completamente fuori campo.